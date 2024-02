Accordo per un governo di coalizione in Pakistan senza il partito di Imran Khan

Al Cairo è in corso una riunione tra Egitto , Stati Uniti, Qatar e Israele per discutere su un cessate il fuoco a Gaza. Un obiettivo che Israele ... (open.online)

Gaza - cessate il fuoco e ostaggi : pressing Usa per accordo - capo Cia al Cairo

William Burns oggi in Egitto per incontrare il capo del Mossad David Barnea. Ministero sanità Gaza: "133 morti in raid Israele in 24 ore, 28.473 da ... (sbircialanotizia)