Accoltella madre e zia a Riva Trigoso vicino Sestri Levante | la seconda colpita al volto | è gravissima

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un uomo ha aggredito nella notte a, la70enne e la zia 57enne: quest’ultima versa in gravi condizioni

Aveva raccontato di essere stato rapina to in strada, aveva anche fornito un identikit preciso del presunto aggressore Aveva raccontato ai ... (sbircialanotizia)

Genova, uomo arrestato a Sestri Levante dopo aver accoltellato la zia. Aggredita anche la madre Genova, uomo arrestato a Sestri Levante dopo aver accoltellato la zia Dalle prime ricostruzioni fornite da Agi, l’uomo si sarebbe scagliato anche contro la madre di 70 anni. Ad avere la peggio ...

Femminicidi, strage senza fine: da gennaio già dieci vittime A ucciderla il marito, Vincenzo Carcinelli, 63 anni, che dopo averla accoltellata a morte si è suicidato. I due lasciano una figlia di 13 anni che al momento del delitto era in casa, ma non ha ...

Madre accoltella figlio, lui inventa rapina per coprirla: “Non volevo farle passare un guaio” Ha raccontato ai carabinieri di aver subito una rapina, in realtà mai avvenuta, per coprire la madre che l’aveva ...