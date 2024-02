Abu Mazen | Hamas faccia accordo ostaggi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 12.40"completi rapidamente l'" sugli"per risparmiare al nostro popolo palestinese il flagello di un' altra catastrofe dalle conseguenze minacciose, non meno pericolosa della Nakba del 1948". Lo ha detto il presidente palestinese Abu, citato dalla Wafa, aggiungendo che bisogna " evitare l'attacco dell'occupazione alla città di Rafah, causerà migliaia di vittime, sofferenze e sfollamenti". E ha ribadito: Stato di Palestina con Gerusalemme Est capitale e piena adesione alle Nazioni Unite.

22.53 Il Presidente palestinese Abu Mazen ha incontra to il ministro degli Esteri britannico,Cameron,sugli ultimi sviluppi nei territori palestinesi ... (servizitelevideo.rai)

Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto “una risposta positiva” da parte di Hamas sull’intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza . Ma la fazione ... (ilsole24ore)

Senza dubbi, Netanyhau va a quello che, secondo lui, è il cuore del problema: "Se ci arrendiamo ad Hamas non solo non arriveremo al rilascio degli ... ()

3.56 "Ho incontrato oggi a Ramallah il Presidente dell'Autorità Palestinese (AP) Abu Mazen per ribadire il sostegno degli Stati Uniti alla riforma ... (servizitelevideo.rai)

AMAS E FAT RISCOPRONO L’OLP PER RICONCILIARSI I palestinesi hanno bisogno di una rappresentanza unitaria in vista di futuri negoziati con Israele. La via maestra porterebbe all’ingresso del ...