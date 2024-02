“Abbiamo sentito” Grande Fratello | la regia non riesce a censurare Beatrice La bomba è servita

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Censura alladiLuzzi nel corso della diretta di Mediaset Extra. A scovarla gli attentissimi telespettatori del. Ma andiamo conordine. Già viparlato di quanto accaduto aLuzzi durante la gira premio organizzata per i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’attrice aveva parlato in particolare di Marco Maddaloni, che l’avrebbe accusata di aver condizionato e deviato per mesi il percorso di Vittorio Menozzi, eliminato durante la puntata andata in onda lunedì. Il modello sarebbe stato zitto, non avrebbe risposto a Maddaloni in favore dell’amica e per questo motivo il pubblico lo avrebbe punito mandandolo a casa. “La prenderanno malissimo”., quando gli altri lo ...