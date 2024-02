Abbandono di minore | annullata la sentenza della Corte d’Appello per tre sannite

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa V sezionedi Cassazione ha annullato ladi Appello di Napoli emessa nei confronti di Maria Angelica Lisone, 40 anni, di Cusano Mutri, titolare e responsabile a San Lorenzello di una ludoteca baby parking, Maria Teresa Maturo, 52 anni, di Cusano Mutri, operatrice d’infanzia, e Pina Angelamaria Parente, 33 anni, di San Lorenzello, animatrice, entrambe dipendentistruttura, disponendo il rinvio ad altra sezionemedesimaper nuovo giudizio di appello. E’ quanto deciso in accoglimento del ricorso presentato dell’avvocato Antonio Leone, per le tre persone condannate a 6 mesi perdi. L'articolo proviene da ...

