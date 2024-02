A una festa ho baciato una mia amica | ora sono confusa

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Essere curiose, in fatto di sessualità, è istintivo e naturale, perchè è un mondo tutto da scoprire e di grande importanza per la nostra vita. Così con un pensiero, un sorriso, un discorso, un gesto dapprima incerto e poi più audace, scopriamo l’altro da noi, così diverso e attraente. È bello scambiarsi baci, abbracci e tenerezze con lui, differente nel corpo, nel carattere, nei pensieri. Ma se facessimo lo stesso con una persona uguale a noi, sarebbe piacevole? Sappiamo bene che il sesso e l’amore vanno oltre le distinzioni di genere. Ma potremmo lo stesso avere voglia di capire di più, per chiarire i nostri dubbi esplorando i comportamenti dell’amore. Un “limone” tra amiche può significare curiosità, divertimento, attrazione, amore. E, appunto, voglia di sperimentare. Condizionamenti sociali Malgrado il sentire comune si sia evoluto verso la tolleranza e l’accettazione di ogni tipo ...

