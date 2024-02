A rischio 4mila imprese e 50mila addetti È allarme per la norma Ue sugli imballaggi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Alla vigilia del trilogo, Silvia Sardone rilancia la preoccupazione per la volontà dell'Ue di superare il riciclo, in cui l'Italia è una capofila, in favore del riuso

Sportelli bancari addio, 1.500 chiusure in due anni: aumentano i comuni senza filiali L’allarme di First Cisl: 3.300 i comuni in Italia rimasti privi di un presidio bancario e aumenta il numero di persone che non hanno accesso a una filiale nel comune di residenza: 362 mila in più risp ...

Rincari: le famiglie hanno speso 4 mila euro in più A causa del boom dell’inflazione registrato tra il 2021-2023, pari al +14,2 per cento, la famiglia media italiana ha speso in questi ultimi due anni 4.039 ...

Cnpr Forum: “Riequilibrare il rapporto tra agricoltori e grande distribuzione” Gli interventi al Cnpr forum “La grande crisi del settore agroalimentare: l'Italia e l'Europa sotto assedio dei trattori”.