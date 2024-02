A questi livelli non si è mai arrivati | le sparate di Massimo Giannini su Mara Venier

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Processo alla Rai, ai dirigenti di Viale Mazzini e ad Ignazio La Russa dopo i fatti di Sanremo e di Domenica In. Il processo va in scena a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, la puntata è quella di martedì 13 febbraio, dove in primissima linea nella fantomatica aula di tribunale c'è, firma di Repubblica. Si parla, in particolare, di Domenica In, del comunicato dell'ad della Rai, Roberto Sergio, letto dadopo gli interventi di Ghali ("stop al genocidio", le accuse ad Israele) e di Dargen D'Amico ("gli immigrati ci pagano le pensioni"). Chiamato in causa da Floris, ecco cheafferma: "Tutto, lo sappiamo che Sanremo è la grande biografia della canzone, il grande frullatore nazional popolare che macina tutto, lo riversa sul Paese che lo ...