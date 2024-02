A dicembre l' allarme chiusura | oggi la buona notizia | il Centro di ricerca Ebri fondato dalla Premio Nobel per la Medicina riceverà 1 milione di euro di finanziamento

"A rischio 4mila imprese e 50mila addetti". È allarme per la norma Ue sugli imballaggi Alla vigilia del trilogo, Silvia Sardone rilancia la preoccupazione per la volontà dell'Ue di superare il riciclo, in cui l'Italia è una capofila, in favore del riuso ...

Assicurazione Rc auto, rincari del 7,3%, al Mimit via al tavolo Sui rincari delle polizze auto si muove il ministro delle imprese: si è tenuta infatti una prima riunione (“altre ne seguiranno”, fa sapere il ministro Urso) con la “Commissione di allerta rapida di s ...

Adolescenti in coppia, il 52% subisce comportamenti violenti Dall’inchiesta emerge un campionario dei soprusi: dalle sfuriate alle offese pesanti e insulti, dalle imposizioni sull’abbigliamento alla violenza ...