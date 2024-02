A dicembre +2 | 6% la produzione industriale nell' eurozona

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Alaè aumentata del 2,6% sia'area dell'euro che'Ue, rispetto a novembre quando era aumentata dello 0,4%e dello 0,5%'Ue. Lo rileva Eurostat. A livello annuale laè scesa del 2,4%'area dell'euro e del 2%'Ue. In Italia la crescita aè stata dell'1,1%. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli aumenti mensili più elevati sono stati registrati in Irlanda (+23,5%), Paesi Bassi (+6,6%) e Danimarca (+5,6%). Cali maggiori in Slovenia (-7,4%), Croazia (-4,3%) e Finlandia (-2,7%). Aumenti annuali più elevati in Irlanda (+44,7%), Danimarca (+6,7%) e Malta ...

VILLABANKS: torna a San Valentino “IL DOC 4” feat. Emis Killa, Ernia e Niky Savage [Guarda il video] Esce infatti oggi IL DOC 4 il nuovo brano di VillaBanks con i feat. Emis Killa, Ernia, Niky Savage, prodotto da Andry the Hitmaker ...

Auto elettrica, Byd vuole aprire un impianto in Messico per puntare al mercato americano La produzione all'estero è indispensabile per un marchio internazionale, ha detto Zhou Zou. L’azienda sta aprendo impianti in Thailandia quest’anno e ha annunciato a dicembre piani per costruire una ...

IVA agevolata sul fotovoltaico: requisiti e come ottenerla a Febbraio 2024 IVA agevolata sull’impianto fotovoltaico: ecco come funziona la riduzione dell’aliquota e quali sono i requisiti per ottenerla a febbraio 2024 su SOStariffe.it ...