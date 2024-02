A dicembre +2 | 6% la produzione industriale nell' eurozona

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Alaè aumentata del 2,6% sia'area dell'euro che'Ue, rispetto a novembre quando era aumentata dello 0,4%e dello 0,5%'Ue. Lo rileva Eurostat. A livello annuale laè scesa del 2,4%'area dell'euro e del 2%'Ue. In Italia la crescita aè stata dell'1,1%. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli aumenti mensili più elevati sono stati registrati in Irlanda (+23,5%), Paesi Bassi (+6,6%) e Danimarca (+5,6%). Cali maggiori in Slovenia (-7,4%), Croazia (-4,3%) e Finlandia (-2,7%). Aumenti annuali più elevati in Irlanda (+44,7%), Danimarca (+6,7%) e Malta ...