A che ora i quarti di Coppa Italia basket 2024 oggi | programma 14 febbraio | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si alza il sipario sulla Final Eight didimercoledì 14sono infatti previsti i primi dueche aprono la kermesse torinese che mette in palio il secondo trofeo stagionale – domani giovedì 15si disputeranno invece gli altri dueche determineranno le semifinaliste. Alle ore 18:00 l’EA7 Emporio Armani Milano sfida la Dolomiti Energia Trentino, in un match che recentemente si disputava anche nei playoff per lo Scudetto. I meneghini vogliono cancellare la cocente delusione della passata annata, quando da testa di serie numero uno vennero estromessi già aidi finale dai futuri vincitori della Germani Brescia. L’Aquila vuole invece scombinare le carte, ...