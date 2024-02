A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi | programma 14 febbraio | tv | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), mercoledì 14, quarta giornata di gare deidiin corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-4 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia, dopo l’oro di Simona Quadarella e i due argenti di Nicolò Martinenghi e della 4×100 sl, si vorrà rimpinguare il medagliere. Fari puntati su Gregorio Paltrinieri che nella Finale degli 800 stile libero sarà protagonista dell’ennesima sfida della sua carriera. Il tempo passa per Greg, ma la voglia di lottare è sempre la stessa. Nelle 16 vasche i rivali saranno tanti, tra cui anche l’altro azzurro Luca De Tullio, splendido ieri nella fase di qualificazione, con il miglior tempo di ingresso nella Finale. Atti conclusivi in cui vi saranno anche Martinenghi e Simone Cerasuolo che andranno a caccia di ...