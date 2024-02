A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi e quali italiani in gara | programma | tv | streaming 14 2

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), mercoledì 14 febbraio, quarta giornata di gare deidiin corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-4 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia, dopo l’oro di Simona Quadarella e i due argenti di Nicolò Martinenghi e della 4×100 sl, si vorrà rimpinguare il medagliere. LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 7.30 E ALLE 17.00 Fari puntati su Gregorio Paltrinieri che nella Finale degli 800 stile libero sarà protagonista dell’ennesima sfida della sua carriera. Il tempo passa per Greg, ma la voglia di lottare è sempre la stessa. Nelle 16 vasche i rivali saranno tanti, tra cui anche l’altro azzurro Luca De Tullio, splendido ieri nella fase dificazione, con il miglior tempo di ingresso nella ...

Non c’è pace per Beatrice Luzzi al Grande Fratello . Nei giorni scorsi ’attrice è crollata per via dei continui attacchi degli altri concorrenti, ... ()

Putin beffa l’Occidente Qualcuno definisce “storica” l’intervista di Tucker Carlson a Vladimir Putin. Non so se l’aggettivo “storica” sia appropriato, ma di sicuro è uno scoop mondiale. Valentina ... Read more ...

Guido Crosetto in ospedale: come sta. E contro di lui si scatena l'odio no vax Paura per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ricoverato d’urgenza la scorsa notte per una sospetta pericardite. «A seguito ...

Tuttosport- Allegri e Chiesa, ora aiutatevi "Allegri-Chiesa ora aiutatevi" scrive oggi Tuttosport in apertura. Fede deve ritrovare se stesso e l'intesa con Max Allegri. Le incomprensioni tattiche e caratteriali ...