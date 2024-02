A caccia di un’impresa targata D’Angelo Ora lo Spezia è finalmente una squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Adi. I tifosi aquilotti, ai quali bisognerebbe fare un monumento per la passione e l’attaccamento che continuano a profondere pur a fronte di costanti e cocenti amarezze, si stanno aggrappando quasi unanimemente all’omone di Pescara per alimentare le speranze di salvezza del loro. La frase proferita dal tecnico abruzzese dopo il match con la Cremonese ("Non mi pento di aver accettato la proposta dello, lala salviamo"), unitamente alle sue competenze e alla sua capacità di compattare le forze in campo - ora loè,, unache lotta fino all’ultima stilla di sudore, pur al netto di limiti conclamati nelle due fasi - rappresentano per i ...