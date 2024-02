500 Euro sul conto solo per i nati in questi anni | chi potrà beneficiarne e quali sono i requisiti richiesti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lo Stato corre in aiuto delle famiglie con Isee non superiore ai 35mila, prevedendo alcune agevolazioni per giovani che abbiano compiuto i 18di età. Si tratta di due misure che vanno a sostituire il bonus 18app e che riconosce agli aventi diritto Carte da 500ciascuna. carta del merito e della cultura, come fare domanda – ilcorrieredellacitta.comStiamo parlando della Carta della Cultura e della Carta del Merito cheentrate in vigore a partire dallo scorso 31 gennaio earrivate per sostituire il ‘vecchio’ Bonus 18App ormai andato in pensione. La prima è rivolta a tutti coloro cheresidenti in Italia, che abbiano un Isee, al 2024, non superiore ai 35milaed è utilizzabile nel 2024da chi ha raggiunto la maggiore ...