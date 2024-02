5 occasioni perse e la paura di fallire | Setterosa ossessionato dal fantasma delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La Nazionale italiana di pallanuoto femminile non sta di certo vivendo uno dei periodi più floridi della sua storia. Sono passati ormai due decenni da quell’indelebile oro alledi Atene 2004. L’ultimo sussulto risale a Rio 2016, con l’argento e la finale persa contro gli Stati Uniti. Da allora quasi due lustri con più ombre che luci. Le delusioni hanno superato per distacco qualche exploit isolato, fino alla mancata qualificazione per i Giochi di Tokyo 2020. Va detto che moltegiocatrici attuali sono le medesime che mancarono il pass per il Sol Levante. La guida tecnica è cambiata, da Fabio Conti a Carlo Silipo, tuttavia non è stato attuato un pieno ricambio generazionale, non per scelta ma per mancanza di valide alternative. Gli innesti2003 Sofia Giustini e Dafne Bettini hanno dato nuova linfa solo in ...