25 Aprile 2024 | Mattarella in visita ufficiale a Civitella nei luoghi dell’eccidio nazifascista

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Arezzo, 14 febbraio– In occasione del 79esimo Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, il Presidente della Repubblica Sergiosarà inin Val di Chiana il prossimo 25neidel 29 giugno 1944. “Nell’anno in cui ci apprestiamo a celebrare l’80esimo Anniversariodi, Cornia e San Pancrazio – commenta il Sindaco di, Andrea Tavarnesi – ladel Capo dello Stato in occasione del 25neidella strage rappresenta per la nostra comunità un grande segnale di vicinanza, di solidarietà e di unità ...