20 anni senza Marco Pantani | il Pirata rimasto nel cuore e nel cervello degli appassionati

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Vado così forte in salita per abbreviare la mia agonia”. Una delle frasi che hanno reso mito un ciclista, un campione del pedale, semplicemente, scomparso il 14 febbraio del 2004 a Rimini, in quel maledetto residence Le Rose. A 20dalla scomparsa, le testimonianze di affetto, via social e tra gli amanti dello sport in bicicletta, sono ancora tantissime di un caso che tanto fa discutere. Ma di questo non si vuol parlare perché ciò che è stato l’atleta è il tema principale. Il ““, come lo chiamavano tutti, è ancora nei cuoriperché ha saputo accarezzarli con gesta uniche nel proprio genere, rendendo imprevedibile una corsa e abituale il numero da circo. Era questoche, fin da quel 1994, seppe regalare emozioni uniche ...