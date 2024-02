Zircon | la nuova arma di Putin che spaventa Kiev | come funziona

Uno degli aspetti più significativi delle armi ipersoniche è la creazione attorno al velivolo di uno strato di plasma, che impedisce il passaggio di segnali elettromagnetici di ogni lunghezza d'onda, ...Per la prima volta dall’inizio della guerra, la Russia ha usato un missile ipersonico Zircon in Ucraina. A sostenerlo è Oleksandr Ruvin, ...Secondo il direttore dell'Istituto di ricerca scientifica per gli esami forensi ucraino, lo scorso 7 febbraio Mosca avrebbe usato il missile nell'attacco contro la capitale ...