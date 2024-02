Zircon fa il suo debutto in guerra Ecco il nuovo missile di Mosca

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una nuova arma dell’arsenale russo sembra aver fatto il suosui campi di battaglia ucraini. Secondo quanto riportato dall’Istituto di ricerca scientifica di Kyiv per gli esami forensi, l’analisi preliminare dei residui di proiettili impiegati dai russi durante l’attacco messo in atto nella notte del 7 febbraio proverebbe infatti che in quell’occasione le forze armate diabbiamo impiegato un “” sistema: lo. Il sistema 3M22(o T) è unda crociera ipersonico, parte delle “superarmi” presentate dal presidente russo Vladimir Putin durante un suo discorso del 2018, che ha completamento definitivamente la fase di testing nel giugno del 2022. Apparentemente capace di viaggiare a una velocità nove volte superiore a quella del suono ...