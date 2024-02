Zielinski-Inter | i dettagli sul nuovo contratto del centrocampista

Zielinski sarà Presto un nuovo giocatore dell’Inter, così come Mehdi Taremi atteso per le visite mediche. Secondo quanto riportato da Fabrizio ... (inter-news)

Calciomercato Napoli - Un colpo dopo l’altro in casa Inter. Una visita medica dopo l’altra. Ieri, ha cominciato Zielinski dal Napoli. E oggi proseguirà Taremi, come racconta il Corriere dello Sport.Una inchiesta sulla presunta telefonata di Simone Inzaghi nell'intervallo di Roma-Inter: ad aprire l'inchiesta, come spiega gazzetta.it, sarebbe stata la Procura Federale. Un fatto raccontato nel post ...Un bonus alla firma di 3 milioni per Piotr Zielinski. Il Corriere dello Sport spiega come l'Inter ha convinto il polacco a firmare, andando in scadenza con il Napoli: "L'Inter sta completando gli ...