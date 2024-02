Zielinski fa infuriare il Napoli! La reazione di De Laurentiis alle visite mediche con l’Inter

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il giocatore polacco Piotrha sostenuto leper conto del, ma la tempistica suscita polemiche e l’ira del Napoli. Il centrocampista polacco Piotrha sostenuto leper il suo imminente trasferimento alnella giornata di ieri, scatenando però unarabbiosa da parte del Napoli, la sua attuale squadra. Come già riportato in precedenza,non si è riunito alla squadra partenopea dopo la sfida contro il Milan domenica scorsa. Invece, ieri mattina, ha effettuato lea Milano per conto del, in vista del suo imminente trasferimento. Il contratto che lega...