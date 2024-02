‘YoRHa | Assalto a Pearl Harbor’ | il manga prequel di ‘NieR | Automata’ tra genesi e transmedialità

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 13 febbraio 2024) È arrivato finalmente anche in Italia, grazie a J-POP, YoRHa:Harbor – Una storia di NieR: Automata. L’opera – in tre volumi – è undel celebre videogioco NieR: Automata, dietro cui c’è sempre la mente di Yoko Taro (ideatore del videogame) supportato dai disegni di Megumu Soramichi, già illustratore per Zombieland. Una storia non proprio inedita: Yoko Taro ne aveva già fatto uno spettacolo teatrale in collaborazione con Dear Stage e MONACA tra il 2011 e il 2012. All’epoca le tre idol giapponesi Yuna Ichikura, Tamaki Sakurai e Eri Aino debuttarono con il nome YoRHA, mentre nel 2014 e 2015 Yoko Taro creò un vero e proprio spettacolo prima di spegnere definitivamente il progetto. Una stranezza dell’ideatore di Drakengard, pensò qualcuno. Almeno fino a che due anni dopo non uscì NieR: ...