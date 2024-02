Xbox annuncerà il futuro della piattaforma | esclusive su PS5 e Switch?

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 13 febbraio 2024) (Adnkronos) – Giovedì 15 febbraio Phil Spencer, il capodivisione gaming di Microsoft, è pronto a svelare la "visione per ildi" in un podcast che andrà in onda alle 21 ora italiana su tutte le piattaforme. Le voci che circolano da tempo suggeriscono che Microsoft potrebbe lanciare alcuni dei suoi esclusivi