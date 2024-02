Xavi deve modificare il suo sistema di gioco se vuole battere il Napoli Mundo Deportivo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si avvicina la partite di Champions trae il Barcellona. Entrambe le squadre stanno disputando un campionato deludente. La speranza di, che lascerà il Barcellona a giugno, è di rimediare facendo bene in Champions. Cosa che vorrebbe fare anche ildi Mazzarri.scrive del lavoro chefareper preparare la sua squadra a sfidare gli azzurri al Maradona. La difesa del Barcellona fa acqua da tutte le parti Il primo problema da risolvere è quello della difesa. “Il Barça ha numeri terribili in difesa. Nelle 35 partite ufficiali giocate, tutte le competizioni comprese, hanno subito 50 gol, una media di più di un gol a partita. Finora nel 2024 sono stati subiti 23 gol in 11 partite e finora nella Liga il Barça ha subito 33 gol in 24 ...

Se il Napoli 'piange', il Barcellona non ride. Il tecnico dei blaugrana Xavi è alle prese infatti con il problema relativo agli indisponibili.Secondo quanto riportato dalla testata spagnola "El Chiringuito", il Barcellona sta riflettendo sulla posizione di Xavi. Il match col Napoli in Champions League potrebbe essere decisivo per il suo ...Non solo Mazzarri, anche il suo prossimo avversario in Europa Xavi sta vivendo un momento complicato. E proprio il match col Napoli potrebbe essere decisivo per il suo futuro da allenatore del ...