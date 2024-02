WWE | Tre i match di qualificazione per Elimination Chamber disputati a Raw | nessuna sorpresa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nel corso dell’ultima puntata di SmackDown è stato annunciato da Triple H unmaschile per determinare il nuovo #1 contender al titolo mondiale di Seth Rollins. Questosi va quindi ad affiancare all’omologofemminile che determinerà la prossima sfidante di Rhea Ripley o Nia Jax a seconda dell’esito del loronel corso dello stesso PLE. Nonostante i titoli in questione appartengano a Raw, idisono interbrand e questa notte nel corso dello show rosso se ne sonotre, due maschili e uno femminile. Niente da fare per i big men Il primodi serata ha visto affrontarsi Bobby Lashley e Bronson Reed. Unsenza ...