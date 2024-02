WWE | Quattro grandi match annunciati per il prossimo episodio di Monday Night Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 febbraio 2024) Durante l’ultima trasmissione diRAW su USA Network, sono stati confermati gli incontri per l’che si terrà la prossima settimana.sono statiper lo show WWE in California. Il più atteso vede Cody Rhodes in cerca di vendetta contro Drew McIntyre. Inoltre, cinque wrestler si contenderanno un posto nell’Elimination Chamber femminile in una Battle Royal. R-Truth, The Miz, Johnny Gargano e Tommaso Ciampa affronteranno Damian Priest, Dominik Mysterio, JD McDonagh e Finn Bálor. Infine, Gunther difenderà il Titolo Intercontinentale contro Jey Uso. Ulteriori incontri e segmenti verrannonei prossimi giorni. NEXT WEEK on #WWERaw pic.twitter.com/EsM3S1yu5V— WWE (@WWE) February 13, 2024 Il ...