WWE | Dettagli e aggiornamenti sul ritorno in Italia

(Di martedì 13 febbraio 2024) La WWE tornerà in. Ad annunciarlo la federazione proprio questa mattina per undecisamente attesissimo nel nostro paese. Lo spettacolo WWE Live si terrà nella UNIPOL Arena di Bologna mercoledì 1° maggio 2024 e vedremo in azione le superstars di Raw e SmackDown, tra cui “The American Nightmare” Cody Rhodes, Bianca Belair, Randy Orton, la WWE Women’s Champion IYO SKY, Drew McIntyre, LA Knight, Bobby Lashley, Kevin Owens, “Main Event” Jey Uso e molti altri. I biglietti standard e i pacchetti VIP (i quali includono la possibilità di incontrare e salutare le Superstar WWE) saranno in vendita a partire da venerdì 16 febbraio. Continuate a seguire Zona Wrestling per i prossimiin merito alla grande notizia deldella WWE in