WTA Doha 2024 | Rybakina e Ostapenko sul velluto | eliminate Gauff e Jabeur

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si sono completati i match del secondo turno nel WTA 1000 die non sono mancate in questa giornale le sorprese e le eliminazioni clamorose. Spicca sicuramente quella dell’americana Cori, testa di serie numero due, che è stata sconfitta dalla ceca Katerina Siniakova con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco. Altra eliminazione di prestigio è quella della tunisina Ons, numero quattro del seeding, che ha perso malamente con l’ucraina Lesia Tsurenko per 6-3 6-2. Esce di scena anche la greca Maria Sakkari, settima testa di serie, sconfitta nella battaglia di tre set con la ceca Linda Noskova, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6 7-5. Ottimo esordio per Elena, che non ha avuto il minimo problema contro la cinese Lin Zhu (6-2 6-1). La testa di serie numero ...