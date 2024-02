Wartsila | Msc pronta a salvare lo stabilimento di Trieste La mossa di Aponte | riassumerà i 300 dipendenti

Il presidente della compagnia di navigazione Msc, Gianluigi Aponte, ha annunciato di aver trovato un accordo per l’acquisto dell’azienda metalmeccanica Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra, in provincia ...Svolta nel caso dello stabilimento Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra a Trieste. Msc entra in campo e scongiura la chiusura annunciata dalla multinazionale finlandese. Secondo il magazine digitale Shi ...Il gruppo Msc si candida al salvataggio dello stabilimento triestino di Wartsila. Lo ha rivelato il patron del gruppo di shipping, Gianluigi Aponte, in un’intervista al quotidiano il Secolo XIX, preci ...