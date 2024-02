Wafa | palestinese ucciso in Cisgiordania dall' esercito

(Di martedì 13 febbraio 2024) La, l'agenzia, ha riferito che unè statoa Qalqylia, in, non lontano da Nablus, dal fuoco dei militari israeliani. Si tratta - ha riferito l'agenzia - di Muhammad Sharif Salmi (20 anni) colpito dai "proiettili dell'occupazione" mentre era "a bordo della sua auto". Portato in ospedale - ha aggiunto - è morto "per le ferite al petto e alla testa". L'israeliano non ha ancora dato la sua versione dei fatti.

La Wafa, l'agenzia palestinese, ha riferito che un palestinese è stato ucciso a Qalqylia, in Cisgiordania, non lontano da Nablus, dal fuoco dei militari israeliani. Si tratta - ha riferito l'agenzia - ...I giovani palestinesi di Milano e il centro sociale Cantiere hanno indetto un presidio per domani pomeriggio alle 18 davanti alla sede della Rai di Milano per dire "stop al genocidio in Palestina" e p ..."Stop all'operazione a Rafah senza un piano credibile per i civili", dice il presidente Usa. Intanto dopo che l'esercito israeliano ha liberato due ostaggi, Hamas annuncia la morte di altri tre rapiti ...