Volley Serie C Blitz vincente a Pistoia per il team di Ceri Una partita dominata

(Di martedì 13 febbraio 2024) ZONA MAZZONI 0 MASSA CARRARA 3 ZONA MAZZONI: Alamanni, Borghi C., Borghi L., Fattorini, Fiorentino, Gori, Licata, Lombardi, Marinaro, Murgia, Spiniello, Zodi. All. Cravedi. PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Rustighi. All. Cei. Arbitri: Menicucci e Massi. Parziali: 20-25, 21-25, 15-25.– Ilmassese diC ha trovato a3 punti facili che lo mantengono terzo in classifica. Buono l’approccio al match con alcune produttivein battuta e un efficace lavoro muro-difesa che hanno fatto prendere subito un discreto margine di vantaggio, mantenuto sino alla fine. Il secondo set è stato più combattuto ma gli apuani si sono imposti con una buonadi ...

