Volley B1 L’Ambra si arrende a testa alta Il debutto di Becucci

(Di martedì 13 febbraio 2024)Cavallini Pontedera siper 3-1 al cospetto del forte PieralisiAncona nel primo turno del girone di ritorno con i parziali 18-25, 12-25, 25-21, 21-25. Una sconfitta comunque aper le pontederesi che hanno cercato di fare del loro meglio alla luce dei cambiamenti che hanno investito la panchina con le dimissioni di Puccini. Solo 3 allenamenti per il nuovo tecnico fiorentino Cosimoper preparare la sfida interna contro Ancona. Il suo obiettivo è "valorizzare quanto di buono conquistato fino ad adesso, lavorare e consolidare i nuovi assetti per farci trovare pronti quando ci saranno gli scontri diretti. Ancona è la terza forza del campionato e la mia nuova squadra si è approcciata bene giocando un buon avvio per poi faticare nel secondo. Siamo ...