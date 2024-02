Volley B1 femminile Valdarninsieme ko Passa Santa Lucia

(Di martedì 13 febbraio 2024) UNOMAGLIA0 ICSROMA 3 UNOMAGLIA: Scardigli 16, Gabbrielli 7, Auretti 9, Mariottini 6, Zatini 4, Pezzatini, Sabbatini 2, Ori 2, Brogi, Moleri L., All. Lapi. ICSROMA: Cottone 10, De Arcangelis 19, Culiani 12, Sturabotti 11, Mazzoni 5, Gatto 3, Rumori L., Cherubini, Colonnelli. All. De Gregoriis. Arbitri: De Martini e Fantoni Parziali: 21-25, 21-25, 15-25. Le romane delespugnano l’impianto valdarnese al termine di un match abbastanza equilibrato per buona parte del primo set, onorevolmente giocato dalle locali nella seconda frazione, mentre il terzo game è stato decisamente dominato dalle ospiti. Il...

ICS Volley Santa Lucia Roma vince 3-0 contro Unomaglia Valdarninsieme. Le romane dominano il terzo set, mentre le locali resistono solo nelle prime fasi del match.La Liberi e Forti Firenze perde 3-0 contro il Volleyro Cdpazzi Roma. Le locali dominano la partita, non concedendo nulla alle avversarie. Prossimo incontro contro il Cesena.Il Cus Pavia di coach Diego Cervone consolida il primato in classifica nel girone E di serie C femminile, passando senza problemi a Settimo Milanese in tre set e conservando cinque punti di vantaggio ...