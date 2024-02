VOLLEY A3 Banca Macerata | a Lecce la squadra poco lucida»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) È stata una sorpresa la sconfitta adella capolistache per la prima volta nel campionato di A3 è tornata a casa senza punti, le altre due sconfitte erano infatti maturate al quinto set nelle partite contro San Giustino e Palmi. "Forse – dice Federico Domizioli, secondo allenatore della– controè mancata un po’ di lucidità nei momenti decisivi, come i set in cui abbiamo perso ai vantaggi". È indubbio che la prova della capolista sia stata condizionata anche da un rendimento al di sotto delle aspettative su alcuni fondamentali che hanno facilitato il compito degli avversari. "In battuta – osserva Domizioli – non siamo riusciti a essere efficaci come al solito". C’è anche da dire che ...