“Volevo liberarli dai demoni” | così Giovanni Barreca ha ucciso la sua famiglia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 febbraio 2024) Volevadaie per farlo ha compiuto una strage., 54 anni, hala moglie Antonella Salomone e due dei suoi tre figli, nella villetta in cui vivevano e che si trova nella campagna di Altavilla Milicia, provincia di Palermo. Nei fatti un evento terrificante, che è difficile spiegare con razionalità. È stato lui stesso a costituirsi, lo ha fatto nel corso della notte di domenica chiamando il 112. E ora, dopo le prime ricostruzioni, quello che emerge è un evento terribile in cui sono stati uccisi brutalmente tre membri delladell’uomo. L’unica a essere scampata dalla furia omicida è stata la figlia di 17 anni. Insieme all’uomo pare ci fosse una coppia di amici, presunti complici. Tutti e tre ora si trovano in stato di arresto. Il triplice ...