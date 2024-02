Viveva ai margini e mangiava cibo dai cassonetti – eppure è diventato un attore famoso e padre di 4 figli

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 13 febbraio 2024) La vita non è stata facile per Michael J. Fox negli ultimi tempi. L’amatissimoè da decenni impegnato in una battaglia contro il morbo di Parkinson e, come si può immaginare, non è una lotta che diventa più facile con il passare del tempo. Ma sapevate che l’infanzia di Michael è stata piuttosto dura? Inoltre ha affrontato sfide significative quando ha cercato di sfondare a Hollywood. Nel complesso, la vita di Michael J. Fox è stata un grande successo, anche se il morbo di Parkinson ha avuto il suo peso. Innanzitutto, l’educazione di Michael è stata piuttosto insolita. Nato il 9 giugno 1961 a Edmonton, in Canada, è cresciuto con unche lavorava nelle forze armate canadesi e quindi la famiglia si spostava spesso. La madre di Michael era un’impiegata, quindi aveva un lavoro fisso, ma Michael è cresciuto in una tipica casa di ...