“Vittorio? Ascoltatemi bene” Grande Fratello | parla anche Varrese | applausi dai fan di Beatrice

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024)difendee accusa. L’eliminazione del modello fa ancora discutere dentro la Casa. L’evento ha provocato un radicale cambiamento delle posizioni dei concorrenti. Da un lato c’è stato chi ha accusatodi aver provocato l’uscita di, dall’altro chi l’ha difesa. Tra questi ultimiSimona Tagli, inizialmente entrata come antagonista dell’attrice. Simona Tagli ha difesoe accusato le sue detrattrici, Perla e Greta. Sulla prima ha detto: “Se a vent’anni fossi stata una iena così oggi sarei sulla luna, ha messo i piedi avanti per non cadere indietro. Sembrava una valchiria“. Sulla seconda: “Lei era sempre buttata su, è brutta questa cosa che ...