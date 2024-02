Vitiligine | Viora Anap | 60-80% costi per cure è a carico dei pazienti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (Adnkronos Salute) - “Ad oggi il 60-80% deiper la cura dellaè adel paziente e della sua famiglia, non essendoci ancora un codice di patologia che dia diritto ad esenzioni. Da qui la necessità di un Manifesto per fare chiarezza sulla malattia cronica autoimmune e lanciare un appello alle istituzioni affinché vengano intraprese le azioni necessarie per supportaree famiglie”. Così all'Adnkronos Salute Ugo, presidente Associazione nazionale Amici per la pellein occasione della presentazione – oggi in Senato (Sala Caduti di Nassirya) – di un Manifesto in 5 punti per rispondere ai bisogni insoddisfatti di 330mila, iniziativa che segna anche la fine del progetto nazionale “– ...