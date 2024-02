Vista dagli altri Il pari serve a poco»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) E’ parere piuttosto generalizzato fra la stampa nazionale che il pareggio di Terni non sia servito ai rossoverdi locali così come allo Spezia. Sulla Gazzetta, Massimo Laureti scrive di "un pareggio che non aiuta più di tanto la rincorsa alla salvezza delle due squadre. Ma è la Ternana a doversi mordere i gomiti visto che al 13’ della ripresa ha avuto una grossa possibilità", con riferimento al rigore. "Fin lì era stato lo Spezia a produrre qualcosa di più in virtù di un palleggio che aveva chiuso la Ternana nella propria metà campo per un’ora; con i cambi Breda aveva rivitalizzato la Ternana. Poi il finale che non ti aspetti". Anche secondo Massimo Boccucci (Corriere dello Sport-Stadio) "La vita di Ternana e Spezia non cambia". Quindi in sintesi "quel che succede nel rocambolesco epilogo non era impensabile dopo le occasioni mancate, su tutte l’episodio al 58’. D’ Angelo alla fine è ...