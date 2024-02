Violenza di genere | gli adolescenti la sanno riconoscere?

(Di martedì 13 febbraio 2024) Alla vigilia di San Valentino, Save The Children publica un rapporto sulladiin adolescenza. Più di 1 su 2 ha vissuto comportamenti lesivi e violenti nelle relazioni sentimentali e per il 30% la gelosia è un segno di amore

In "Gender tech: Come la tecnologia controlla il corpo delle donne" (Editori Laterza) Laura Tripaldi racconta la nascita e l’evoluzione delle principali tecnologie rivolte allo studio della biologia f ...La gelosia come “segno d’amore”, la condivisione di dispositivi e password come “prova d’amore”. E ancora, uno schiaffo ogni tanto che “può capitare”. Poi, facendo i conti, emerge che uno su cinque de ...Violenza di genere: Save the Children, nelle relazioni sentimentali per più di 1 adolescente su 2 comportamenti lesivi e violenti, dalle telefonate insistenti ...