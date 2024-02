Violentata dal patrigno | la vittima | “Mia madre non mi credeva | diceva che ero pazza”

Una ragazzina ha denunciato il patrigno per violenza sessuale: avrebbe abusato di lei per diverso tempo. Quando ha detto alla madre di averlo denunciato, la donna ha preso la figlia per pazza.La ragazza ha avuto la forza di denunciare alla polizia. “Mia madre non mi credeva, diceva che ero pazza”. Il racconto all’amica accompagnata in un centro di ascolto ...Numeri che allarmano sulla presenza di un linguaggio sentimentale violento nei rapporti tra giovanissimi. E per il 43% una ragazza se davvero lo vuole può sottrarsi a un rapporto sessuale non desidera ...