Violenta lite in famiglia | poi minaccia i carabinieri con un coltello | 21enne arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel cuore della notte arriva al numero di emergenza 112 una chiamata per unainnel centro di Benevento, immediato l’invio di due pattuglie dell’Arma deiche, giunte sul posto, vedono un uomo riverso per terra e soccorso dai sanitari del 118; l’uomo ferito racconta di essere stato picchiato dal nipote con numerosi pugni al volto e che il nipote, già conosciuto alle FF.OO., dopo averlo aggredito era fuggito via. Immediate le ricerche del giovane di 21 anni che veniva rintracciato poco dopo a casa dei genitori, dove in forte stato di agitazione,va di uccidere tutta la suae, all’arrivo dei militari, afferrava un grossoe brandendolo nei confronti deili ...