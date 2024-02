Villanova d’Ardenghi | operaio intossicato alla Ntp

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024)(Pavia), 13 febbraio 2024 - Ha accusato problemi di respirazione mentre era al lavoro, rimastodai vapori delle sostanze utilizzate per produrre materiali collosi. L’, 32 anni, residente in provincia di Pavia, è stato soccorso dai sanitari mandati sul posto dcentrale operativa di Areu, verso l’una di notte di oggi, martedì 13 febbraio, in via Stazione ad’Ardengo. È stato trasportato con l’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita. Nello stabilimento, l’Unità di ricerca e produzione della ditta Ntp, che sviluppa e produce adesivi e sigillanti e che ha sede amministrativa e commerciale in provincia di Bologna, sono intervenuti anche i carabinieri, della Stazione di ...