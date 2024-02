Villanova d’Ardenghi | operaio di 32 anni intossicato in fabbrica | portato d’urgenza in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Incidente sul lavoro a, in provincia di Pavia, dove undi 32è rimastomartedì pomeriggio mentre era di turno nell’azienda di sigillanti e adesivi dove è impiegato. Secondo i primi accertamenti, l’uomo ha avuto un malore dopo aver respirato vapori emessi dalle sostanze utilizzate per la produzione di materiali collosi. Non è chiaro se l’incidente sia legato al mancato uso dei dispositivi di protezione o ad un problema nei macchinari. Il lavoratore è stato tempestivamente soccorso dagli operatori del 118 e trasin ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Giudicato in codice giallo, è sotto osservazione, ma non in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli ispettori ...