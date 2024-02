VIDEO | Mostrata vignetta dedicata ad Andrade | il suo obiettivo è chiaro | almeno a lui

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 febbraio 2024) Durante l’ultimo episodio di Raw, andato in onda nella notte,è stato protagonista di unaa lui. L’ex AEW, dopo aver ripercorso il suo passato e dopo aver affermato che ha avuto bisogno di lasciare la WWE, tre anni fa, per “ritrovare se stesso“, ha chiarito di avere un ““, anche se non meglio definito al momento. Staremo a vedere quali saranno i piani per lui (online circola una voce sulla possibilità che sia l’avversario di GUNTHER a Wrestlemania), dopo il suo ritorno di Royal Rumble all’interno della Rissa Reale di qualche settimana fa: