VIDEO Lisa Vittozzi campionessa del mondo di biathlon | riviviamo la gara dell’azzurra

(Di martedì 13 febbraio 2024) Semplicemente perfetta!conquista una straordinaria medaglia d’0ro nell’individuale femminile dei Mondiali diin corso di svolgimento a Nove Mesto. Un capolavoro quello della sappadina, che ha battuto la tedesca Janina Hettich-Walz (anche lei senza errori) e la francese Julia Simon, che invece ha commesso un errore. Al primo poligonoaveva avuto un problema con la carabina, ma ha reagito da, prima con lo zero e poi con uno strepitoso giro sugli sci.è stata perfetta nei successivi tre poligoni, andando fortissima anche sugli sci, dove ha saputo fare meglio anche di Simon. Per la sappadina è la seconda medaglia in questi Mondiali, ma è il primo oro individuale della carriera. Adessopuò andare anche a caccia ...