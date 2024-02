VIDEO FOTO Zeza | coriandoli e cioccolate | esplode la festa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti E’ il giorno più lungo. E’ il giorno più colorato. E’ il giorno più rumoroso. E’ il giorno che piace a piccini e grandi. E’ il giorno in cui ogni ogni scherzo vale. E’ il giorno della tradizione E’ il giorno di Carnevale che, quest’anno, nella città di Avellino, ha coinciso con l’Eurochocolate. Un binomio quanto mai riuscito, anche al netto di un week end di pioggia, che ha provato a rovinare l’allegria e la. E non ci è per nulla riuscito. Così come non ci sono riuscite le polemiche di quanti, non molti in verità, hanno accusato l’amministrazione comunale di rinunciare ad una tradizione come la sfilata delle Zeze di Carnevale, sul crine della manizione del cioccolato che ha una caratura chiaramente nazionale. E l’attenzione che sta attirando lo dimostra. L’immagine che consegna Corso Vittorio Emanuele sin dalle ...