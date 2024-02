Victor Wembanyama dominante e completo | San Antonio si gode lo show a Toronto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella notte di martedì, i SanSpurs di coach Gregg Popovich si sono aggiudicati un’importante vittoria in casa deiRaptors, con il risultato finale di 122-99 per la squadra texana.e compagni dominano la partita e la chiudono già allo scadere del penultimo quarto, realizzando la bellezza di 103 punti ad appena 12 minuti dalla fine, grazie anche al fatto che ben 6 giocatori sono andati in doppia cifra per canestri realizzati. La squadra di coach Pop ritrova la vittoria dopo un digiuno di 7 partite, l’ultimo incontro vinto dagli Spurs era targato 27 gennaio, contro i Minnesota Timberwolves. La franchigia ex campione Nba nel 2014, si trova all’ultimo posto della Western Conference, con 11 vittorie e ben 43 sconfitte. Devin Vassel è tra i più positivi tra le fila dei texani, per il numero 24 sono 25 i punti ...